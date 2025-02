Autodest tuleb midagi veel tapvamat, kui on diislisuits

Maailma Terviseorganisatsiooni andmetel on õhusaastega kokkupuude seotud miljonite enneaegsete surmadega igal aastal. Seni on linnaõhusaaste peamise süüdlasena nähtud diisliheitgaase, kuid Southamptoni Ülikooli teadlaste värske uuring seab selle arusaama kahtluse alla. Uuringu tulemused näitavad, et just piduritolm võib olla kopsudele oluliselt kahjulikum.