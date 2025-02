Kõhe video Vaata simulatsiooni tapjaasteroidi kokkupõrkest Maaga

NASA teatas äsja, et asteroidi 2024 YR4 tõenäosus Maaga kokku põrgata 22. detsembril 2032 on tõusnud 3,1 protsendini ehk 1:32-le. See 54-meetrise läbimõõduga taevakeha avastati esimest korda 27. detsembril 2024 El Sauce'i observatooriumis Tšiilis. Vaatamata suurenenud tõenäosusele rõhutavad eksperdid, et paanikaks pole põhjust, kuna täiendavad vaatlused võivad riskihinnangut muuta.