Toiduinnovatsioon kui tuleviku võti: kuidas TOIT muudab meie söömist ja tervist

Jaanuari alguses tegevust alustanud teadustaristu TOIT peamisi eesmärke on toidutoorme efektiivsem kasutamine. Praegu hinnatakse, et kuni 40% toodetud toidust läheb raisku. Toonika Rinken ütleb, et keemiku pilgu läbi vaadates ei ole selle ülejääva osa koostis sugugi halvem kui see, mis jõuab meie toidulauale igapäevaselt. Seetõttu tuleb leida viise, kuidas saada jääkidest kätte funktsionaalseid ühendeid nagu valgud, rasvad, süsivesikud ja mikrotoitained. Need saaksid olla aluseks uute funktsionaalsete toitude tootmisel, mis oleksid nii tervislikud kui ka maitsvad.