Alaskal on vulkaan rahutuks muutunud – kas võib järgneda purse?

Alaska Vulkaaniobservatooriumi vulkanoloog Matthew Haney sõnul on purse tõenäolisem kui kunagi varem – lausa 50% tõenäosus! See jahmatav prognoos on tingitud viimase kümne kuu jooksul märgatavalt kasvanud vulkaanilisest aktiivsusest.

Eriti murelikuks teeb olukorra asjaolu, et Mount Spurr asub vaid 130 kilomeetri kaugusel Anchorage'ist, Alaska suurimast linnast. Kui vulkaan peaks purskama, võib linna katta paks tuhapilv, mis halvaks igapäevaelu ja ohustaks elanike tervist. Ajalugu on näidanud, et see on reaalne oht, sest 1953. Aastal toimunud purse paiskas tuhka kümne kilomeetri kõrgusele, mattes Anchorage'i paksu tuhakihi alla.