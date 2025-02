Kas nüüd ongi kunsttaim valmis – õhust ja päikesest sünteesib see reaktor kütust paaki

Teadlased Cambridge’i Ülikoolist on välja töötanud päikesepaneelidega töötava reaktori, mis suudab atmosfäärist süsihappegaasi (CO₂) koguda ja muundada gaasiks, mida võiks tulevikus kasutada sõidukite kütusena, elamute energiavarustuses või isegi ravimite tootmisel.

Inspiratsiooni on saadud fotosünteesist ning teadlased usuvad, et nende tehnoloogiat on lihtsam laiendada kui varasemaid päikeseenergial põhinevaid seadmeid. Uuring avaldati ajakirjas Nature Energy.