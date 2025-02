NEW SCIENTIST Rakkude jõujaamad hoiavad ajutöö reipana

Nüüd on selgunud, et inimaju kohta kehtib sisuliselt sama põhimõte. Mikroskoopilised struktuurid mitokondrid, mis asuvad igas ajurakus, on sõna otseses mõttes meie mõtete ja tunnete mootorid. Vananedes väheneb nende võimekus toota energiat vaimsete tegevuste toetamiseks. Veelgi enam, sarnaselt päevinäinud autole, mis jätab endast maha suitsupilvi, hakkavad ka rakujõujaamad tootma soovimatuid jääkaineid, mis mürgitavad aeglaselt aju. See tähendab, et mitokondrite talitlushäired võivad olla paljude kõige laastavamate ajuhäirete, sealhulgas Alzheimeri, Parkinsoni, Huntingtoni ja motoorsete neuronite haiguse põhjustajaks.

Selle neurodegeneratsiooni teooria kohaselt võiksime aju tervislikku toimimist pikendada, taastades neuronite energiaallikad. Idee inspireerib vanusega seotud ajuhaiguste vastu suunatud uusi ravivõimalusi. Mõned teadlased uurivad isegi võimalust siirdada terveid mitokondreid kahjustatud ja vananevasse ajju, et see uuesti energiat täis laadida. «Kui vahetada auto osad välja, võib see kesta igavesti,» ütleb Claudio Soto, Texase ülikooli terviseteaduste keskuse neuroloog Houstonis. «Mis juhtub, kui proovime sama teha rakuga? On juba märke, et see võiks toimida.»