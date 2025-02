Tuulikulabadest saab nüüd midagi kasulikku tegema hakata

Tuulegeneraatorid toodavad oma eluajal küll puhast energiat, kuid nende lammutamine ja tuulikuosade taaskasutamine on keeruline. Enamik tuuliku osi, nagu generaator, metallraam ja kest, on hõlpsasti ümbertöödeldavad, kuid labad, mis on valmistatud tugevast klaaskiust, tekitavad suuri jäätmeprobleeme.