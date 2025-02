«Sõbralikud» bakterid

Viimastel aastatel oleme harjunud mõtlema neist sisemistest asukatest kui healoomulistest ja isegi tervisele hädavajalikest. Väidetakse, et meie seedetrakt on täis «sõbralikke» baktereid ja muid mikroorganisme, kes teevad meile teeneid vastutasuks selle eest, et me pakume neile mugavat kodu. See on teatud määral tõsi, kuid uus uurimistöö soolestiku mikrobioomi rolli kohta vananemises viitab sellele, et see suhe vajab põhjalikku ümbermõtestamist.