NEW SCIENTIST Vulkaanipurskes põlenud Rooma kirjarulli õnnestus 2000 aastat hiljem tehisaru abiga lugeda

See lahti võetud papüüruserull oli üks 1800-st, mis päästeti 1750. aastatel Herculaneumi linna jäänustes asuva luksusvilla ühest ruumist (tänapäeval asub see Itaalia Ercolano linnas). Kõik need rullid süttisid vulkaanilipurskel tekkinud kuumuses ja söestusid.