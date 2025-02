Kvantarvutid on nüüd ootamatult peaaegu valmis – kas korratakse tehisaru edulugu?

Californias Palo Altos asuv idufirma PsiQuantum arendab kvantarvuteid nii Austraalias kui Chicagos, kus sellest saab kavandatava Illinois« kvant- ja mikroelektroonikapargi (Illinois Quantum and Microelectronics Park) põhirentnik. Ettevõtte asutaja ja teadusjuht Pete Shadbolt rõhutab, et kiiremaks arenguks kasutatakse olemasolevat taristut, mida praegu rakendatakse tavaliste arvutite tootmiseks.

Kuigi kvantarvutite potentsiaal on ammu teada – eelkõige ravimite väljatöötamises, finantssektoris, energeetikas, lennunduses ja pooljuhtide tootmises, on tehnoloogia endiselt liiga palju vigadele kalduv, et sellel põhinevaid ärilahendusi saaks hakata laialt rakendama. Viimased teadusuuringud näitavad siiski, et see võib üsna ruttu muutuda.