Nord Streami gaasitorude õhkimine tekitas enneolematu metaanilekke

Plahvatus, mis rebis tükkideks Venemaalt Saksamaale gaasi transportinud torud, toimus geopoliitiliselt pingelisel ajal ja seda on seostatud Venemaa-Ukraina sõjaga. Kuigi rünnaku täpne põhjus ja korraldaja on siiani teadmata, on juhtum tõstatanud laiemad küsimused veealuste taristuobjektide turvalisuse kohta.