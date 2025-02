Selle masina abil on võimalik nägu tuvastada kilomeetri kauguselt

Valguse tuvastamise ja mõõtmise tehnoloogia (Light Detection and Ranging ehk LiDAR) loodi esmakordselt 1961. aastal Hughes Aircraft Company poolt. Kuigi see pole tehnoloogia, millele inimesed igapäevaselt mõtleksid, on see inseneride ja teadlaste jaoks hädavajalik.