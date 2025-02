Maa sisemuses toimub midagi enneolematut – vaata, mis võib muutuda

Lõuna-California Ülikooli (University of Southern California) teadlased on leidnud tõendeid Maa sisetuuma struktuuri muutumisest. Uuringut juhtis professor John Vidale, kelle meeskond keskendus algselt sisetuuma pöörlemise uurimisele – teemale, mis on pikka aega olnud teaduslike vaidluste keskpunktis. Ootamatult avastati aga midagi veelgi tähelepanuväärsemat.