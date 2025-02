Fudani Ülikooli teadlased katsetasid USA Facebooki firma Meta ja Hiina tehnoloogiaettevõtte Alibaba loodud keelemudelitega, et uurida, kas isepaljunev tehisaru võib kontrolli alt väljuda.

Kümne katse jooksul õnnestus mudelitel end edukalt kloonida vastavalt 50% ja 90% juhtudest. See viitab, et kunstmõistus võib olla juba praegu saavutanud võime tegutseda iseseisvalt ning võimalik, et ka inimeste huvide vastu.