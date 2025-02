Mis toimub – seda Kreeka saart on tabanud maavärinatorm

Jaanuari lõpust alates on Egeuse piirkonnas täheldatud märkimisväärselt suurenenud seismilist aktiivsust. Ateena Ülikooli seismologialabori andmetel on Santorini ja Amorgose vahel viimase kahe nädala jooksul registreeritud üle 11 700 maavärina. Neist kümned on ületanud magnituudi 5,0, sundides kohalikke elanikke ja turiste piirkonnast lahkuma.