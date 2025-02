Gröönimaal voolas kolme miljoni kuupmeetrine mageveejärv tühjaks vaid mõne nädalaga

Kopenhaageni ülikooli teadlased on esimest korda reaalajas dokumenteerinud massiivse liustikujärve ootamatu tühjaksvoolamise Ida-Gröönimaal, mille käigus paiskus valla enneolematu kogus sulavett – 3 triljonit liitrit. See haruldane looduskatastroof, mis toimus septembris ja oktoobris, on üks suurimaid omataolisi, mida kunagi on dokumenteeritud.