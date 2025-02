Lõpuks õpiti õhu kaudu elektrit suunama

Tavaliselt vajab elekter juhtmeid ja vooluringe, et seda kontrollitult kasutada. Vabas õhus kipub elekter hargnema juhuslikus suunas, nagu välk. Uues uuringus demonstreerisid teadlased, et ultraheli abil saab sädemeid õhus suunata nii täpselt, et need painduvad ümber takistuste ja tabavad materjalide kindlaid punkte, isegi kui need pole juhtivad.