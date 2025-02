Naised teaduses: Diana Maslova – noor teadlane, kes tõestab, et teadus on seiklus

Lisaks teoreetilistele teadmistele on ülikool andnud talle ka oskuse oma aega planeerida ja kannatlikkust, mis tuleb kasuks nii teadustöös kui ka igapäevaelus.

Diana Maslova Foto: TalTech

Miks valida teadus?

Diana soovitab noortel kindlasti kaaluda loodusteadusi, sest see avab uksi mitmekesistele võimalustele.

«Loodusteadused on elu alus – alates viirusetõrjest kuni uute ravimite loomiseni. Keemikuid ja teadlasi on vaja kõikjal, joogivee puhastamisest kuni rohetehnoloogiateni. See on valdkond, mis annab võimaluse maailmas midagi märkimisväärset ära teha.»

Kui piiranguid poleks, siis millise teadusprojekti ta teeks?

Kui küsisime Dianalt tema unistuste teadusprojekti kohta, rääkis ta suure põnevusega keskkonnateemadest.

«Keskkond ja kliima on mulle niivõrd südamelähedased teemad, et sooviksin just selles valdkonnas midagi ära teha. Mulle pakub suurt huvi veel töötlemata ainete ringlusesse laskmine või nende muutmine elutähtsateks toodeteks. Sellised lahendused võiksid anda meie ühiskonnale rohkem taaskasutusvõimalusi ning vähendada prügi, mis võib sattuda ka merekeskkonda. Minu arvates on mereuuringud väga olulised, sest merest saame toitu ning see vajab kaitset. Seetõttu on oluline tuvastada reostusi ja keskkonnaõnnetusi varakult ning need kiiresti likvideerida.»

Diana on juba astunud oma unistuste poole. Ta on tulnud õppima loodusteadusi, töötab kohas, kus saab kogemusi nii Eestis kui ka rahvusvahelisel tasandil ning tegeleb valdkonnaga, mis teda tõeliselt paelub.

«Unistused on piirideta ning unistada tulebki suurelt. Just see viib edasi nii teadust kui ka kogu ühiskonda. Kes teab, võib-olla areneb sellest tulevikus mõni tõeliselt murranguline teadusprojekt.»

Diana lugu on suurepärane näide sellest, kuidas kirglik huvi ja pühendumus võivad viia uute avastusteni.

Allikas: TalTech