Riukalikud taimed suhtlevad, aga samas ka valetavad üksteisele

Taimed suudavad edastada ja vastu võtta keemilisi signaale, mida vahendab mükoriisaseente võrgustik, mis ühendab nende juuri mulla all. Selle nähtuse kirjeldasid ligi kolm aastakümmet tagasi ära metsateadlane Suzanne Simard ja tema kolleegid ning see on pälvinud hellitusnime wood-wide web.