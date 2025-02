Naisteadlaste päev: intervjuu geoloog-paleoökoloog Leeli Amoniga

Geoloogia ja selle roll tulevikus

Milliseid muutusi või arenguid oled geoloogias viimastel aastatel märganud? Kuidas näed geoloogia rolli tulevikus, eriti seoses kliimamuutuste ja loodusvarade kasutamisega?

Mulle tundub, et geoloogia ja Maa-teaduste maine on ühiskonnas märgatavalt tõusnud, võrreldes minu kooliajaga paarkümmend aastat tagasi. Püüdleme teaduspõhise ja loodusteadusliku maailmapildi edendamise poole. Geoloogia roll tulevikus on suur, mõnes aspektis lausa määrav - näiteks on uuenduslike keskkonnasäästlike tehnoloogiate ehitamiseks vaja maapõuest leida, uurida ning kaevandada seni pigem vähemkasutatud maavarasid. Kliimateadustes on just geoloogilistest setetest leitud jäljed minevikukliima muutustest need andmeread, mis aitavad mudeldada tulevaste kliima- ja keskkonnamuutuste mõjusid.

Noorte huvi tähistamine teaduse vastu

Kuidas saaksime noortes huvi äratada geoloogia ja teiste loodusteaduste vastu? Kas on mõni tegevus või kogemus, mis võiks olla noortele eriti inspireeriv?

See on miljoni dollari küsimus! Hetkel kasutame erinevaid meetodeid: messid, ülikooli avatud uste päevad, töötoad, koolikülastused, geomatkad, meediakajastused, maateaduste olümpiaad ning noore inseneri ja loodusteadlase programmid. Kooliprogrammis ei pruugi geoloogia kui karjäärivõimalus noortele silma paista, mistõttu proovime näidata selle ala praktilist poolt. Kõige inspireerivam on kindlasti geomatk või välitöö, mis näitab kohe, kas huvi on olemas või mitte.

Nõuanded tulevastele teadlastele

Millist nõu annaksid noortele, kes kaaluvad karjääri teaduses?

Julge pealehakkamine ja uudishimu on olulised! Tuleb leida endale see eriala ja uurimisteema, mis paneb silmad särama. Ei tasu lasta esimestel tagasilöökidel end heidutada – teaduses (ja elus) on need täiesti tavapärased, kaugelt tavapärasemad kui enamasti lastakse välja paista. Alusteadustes on ka see nüanss, et negatiivne tulemus on samuti tulemus, millest teada anda - siis on järgmistel katsetajatel teada, mida mitte teha või mida muuta.

Leeli Amoni kogemus kinnitab, et teadus pakub lõputuid võimalusi avastamiseks ja arenguks. Olgu tegu mineviku kliimamuutuste uurimise või tuleviku lahenduste leidmisega – teadmised ja teadlased on ühiskonna edasiviiv jõud.

Allikas: TalTech

