Teaduslik munakeetmine – sel moel saab perfektse keedumuna

Itaalia teadlaste juhitud uuringus leiti, et «perioodiline keetmine» – muna vaheldumisi kuumas ja leiges vees hoidmine – annab parima tulemuse.

Uuringus, mis avaldati ajakirjas Global Ecology and Conservation, kasutati arvutisimulatsioone ja laborikatseid, et leida optimaalne munakeetmise meetod. Tulemused näitasid, et perioodiliselt keedetud munad on pehme ja kreemja munakollasega ning samas mitte limase munavalgega, mis on probleemiks sous vide meetodil keedetud munadel.

Lisaks paremale tekstuurile leiti, et perioodiliselt keedetud munad sisaldavad ka rohkem polüfenoole, mis on tervisele kasulikud antioksüdantsed ühendid. Polüfenoolid on seotud südame-veresoonkonna haiguste ja teatud vähivormide riski vähenemisega.

Teadusuuringus võrreldi nelja erinevat keetmismeetodit, kasutades sensoorse analüüsi meetodeid, et hinnata nii munavalget kui munakollast. Kõvaks keedetud (punane) Pehmeks keedetud (kollane) Sous vide (roheline) Perioodiliselt keedetud (sinine). Sensoorse analüüsi tulemused näitasid, et perioodiline keetmine tagab täiusliku tasakaalu maitse, tekstuuri ja visuaalse atraktiivsuse vahel. Foto: Pellegrino Musto et al.

Kuidas perioodiliselt muna keeta?

Aseta muna potti keeva veega (100 °C).

Keeda 2 minutit.

Tõsta muna leigesse vette (30 °C) ja hoia seal 2 minutit.

Korda samme 1-3 kokku 16 korda, kokku 32 minutit.

Kuigi meetod on aeganõudev, kinnitavad teadlased, et tulemus on seda väärt. Perioodiliselt keedetud muna on mitte ainult maitsvam, vaid ka tervislikum valik hommikusöögiks või vahepalaks.