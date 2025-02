Marsi jaoks mõeldi välja elu ligimeelitav «lõks»

Marsile saadetud kulgurid ei ole seni suutnud kindlalt elu tuvastada, arvatakse koguni, et põhjus on selles, et tõenäoliselt seda seal lihtsalt ei eksisteerigi. Kuid täielikku kindlust selles küsimuses mõistagi pole, mistõttu otsingud jätkuvad uute meetoditega. Nüüd on teadlased välja pakkunud ühe eriti leidliku peibutise elu jälgede leidmiseks.