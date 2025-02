Teadlased: kiskjad taastavadki ökosüsteeme

Kuigi on hästi teada, et röövloomade tõrjumine võib kahjustada ökosüsteeme, on vähem teada, kui jõudsalt taastuvad puittaimestik ja ökosüsteemid, kui röövloomad tagasi tulevad. Yellowstone pakub haruldast võimalust seda mõju uurida, sest maailmas on vähe uuringuid, kus on mõõdetud, kui hästi taimed taastuvad pärast suurte kiskjaliste tagasitulekut.