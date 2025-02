Helena Braun: kliima- ja keskkonnakriis on teaduslik reaalsus, mida paraku ükski valimistulemus ei muuda

Riskikapitali turu tugevdamine: Euroopa majapidamised investeerivad igal aastal suuri summasid välismaistesse kapitaliturgudesse. Kompassis on välja toodud, kuidas tugevdada siseinvesteeringuid, et toetada uute tehnoloogiate ja idufirmade kasvu.

Helena Braun Tallinna loomaaia 85. sünniaasta puhul toimunud konverentsil „Ellujäämise instinkt“ Foto: Euroopa Komisjoni esindus Eestis/Heiko Kruusi

Helena Braun toob esile, et lihtsustamispüüdlused ei tähenda rohepoliitika tagasikäiku, vaid on mõeldud olemasolevate reeglite paremaks ja jõukohasemaks rakendamiseks. Näiteks Eesti digiriigi kogemused ja digitaalsed andmehalduse lahendused on heaks näiteks ja eeskujuks, kuidas andmete kättesaadavust ja aruandlust tõhusamaks muuta. Braun selgitas, et lihtsustamise eesmärk on muuta aruandlus eesmärgipärasemaks ning vältida soovimatut mõju ja ebaproportsionaalset koormust, eriti tarneahelate väiksematele ettevõtetele.

Taastuvenergia tõstab julgeolekut

Saates arutleti ka taastuvenergia arendamise ja ühiskonna vastuseisu üle, mis on üleval hoolimata sellest, et üleminek puhtale energiale on julgeoleku ja majanduse huvides, vähendades sõltuvust imporditavatest fossiilkütustest. Helena Braun märkis, et taastuvenergia tootmisvõimsused on Euroopa Liidus kiiresti kasvanud ja see trend jätkub. Näiteks 2024. aasta esimeses pooles toodeti Euroopa Liidus juba 50% elektrist taastuvenergiast ning just tuule- ja päikeseenergia võimekuse kasv on olnud märkimisväärne.