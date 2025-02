Maa suunas kihutab asteroid 2024 YR4: mida me sellest juba teame?

Selliste katastroofide toimumise sagedus on endiselt vaidlusalune teema. Mõned teadlased arvavad, et sarnased kokkupõrked võivad aset leida kord sajandis, teised aga hindavad, et see juhtub vaid iga 10 000 aasta tagant. Tegelikult aga me ei tea täpselt – ja just selles peitubki teaduse võlu.

Viimati tekitas ülemaailmset elevust 15. veebruaril 2013 aset leidnud sündmus, kui umbes 18-meetrise läbimõõduga asteroid plahvatas Maa atmosfääris Venemaal Tšeljabinski linna lähedal.

Tšeljabinskis toimunud meteoriidiplahvatus on üks vähestest sellistest sündmustest, mis jäi ka fotodele ning isegi videotele. Sündmus toimus 15. veebruaril 2013. aastal. Foto: AP/ Scanpix

Plahvatus, mis leidis aset ligikaudu 30 kilomeetri kõrgusel, tekitas tugeva lööklaine ja ereda valgussähvatuse. Hooned said kergemaid purustusi, aknad purunesid ja ligi 1500 inimest sai vigastada, kuid inimohvreid ei olnud.

See juhtum oli meeldetuletus, et Maa saab varem või hiljem jälle tabamuse. Küsimus pole ainult et kas, vaid millal see juhtub.

2024 YR4 – kui tõsine oht see on?

2024 YR4 on astronoomide tähelepanu all olnud vaid veidi üle kuu. See avastati vahetult pärast Maast möödumist ning liigub nüüd tagasi Päikesesüsteemi sügavusse. Umbes aprillikuuks muutub taevakivi nii kaugeks ja kujutis nõrgaks, et isegi maailma parimad teleskoobid ei suuda seda enam jälgida.

Selline on meie juurde peagi tagasi pöörduva asteroidi suurus võrreldes Boeingu, Londoni kahekordse bussi ja Tunguusi meteoriidiga. Kõrval ka paar viimasel ajal Maad tabanud taevakeha. Foto: Sinucep / Wikimedia Commons

Senised vaatlused on aga võimaldanud teadlastel ennustada selle taevakeha orbiiti, millest ilmneb, et 22. detsembril 2032 möödub see Maast väga lähedalt – ja võib-olla isegi tabab meie planeeti.