Teaduse elutööpreemia pälvis Leo Võhandu

Riigi teaduspreemiate komisjoni esimehe, Eesti teaduste akadeemia presidendi Mart Saarma sõnul torkavad selle aasta teaduspreemiad silma kahe väga olulise asja poolest. «Esiteks, pooled teaduspreemia saanud uurimisrühmade juhtidest või premeeritutest on naisteadlased. See on väga meeldiv uudis, mis peaks olema innustuseks noortele naisteadlastele,» ütles Saarma.

«Teiseks märkimisväärseks asjaoluks on see, et mitmed premeeritud teadlased on avanud Eesti jaoks täiesti uusi teadusharusid või uurimissuundi. Näiteks Leo Võhandu on toonud Eestisse arvutusmatemaatika, biomatemaatika ja matemaatilise lingvistika valdkonnad. Elin Org ja tema töörühm on avanud uue uurimissuuna, milles selgitatakse, kuidas soolestiku mikrobioomi koostis on seotud erinevate haiguste esinemise või riskiga. Réne Mõttus on saanud rahvusvahelist mainet ainulaadsete interdistsiplinaarsete uurimistega, kus kaardistati esimesena maailmas ära enam kui 250 ametiga seostuvad isiksuseomadused,» lisas Saarma.