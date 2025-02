Aga mis siis, kui tulevik ongi tume – kuidas me toime tuleme?

Kui homse ilmaprognoosi ajaproov selgub 24 tunni jooksul, siis pikemaajaliste tegevuste aluseks olnud prognooside paikapidavus selgub aastate või aastakümnete pärast. Paraku me küllalt sageli planeerime oma pikaajalisi tegevusi mitte niivõrd prognooside alusel vaid võttes lähtekohaks oma unelma (mida sageli kiputakse nimetama ka visiooniks), mitte analüüsi selle osas, milline võiks olla reaalne keskkond (maailm) sellel ajal, kuhu me oma eesmärgid oleme seadnud. Ja see võib tuua kaasa pettumuse.

Kust siis leida arusaama, milline on maailm kus me elame näiteks aastal 2040- 2050, see on siis ajahorisont, kuhu mõned riigitasemel arengukavad sihivad.