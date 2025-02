Eesti insener sai põleva geeli eest Oscari

See uuenduslik geel on laialdaselt kasutusele võetud ja avardanud tuletrikkide võimalusi filmimaailmas, muutes need senisest ohutumaks ja visuaalselt veelgi efektsemaks.

Lääne filmitootjatel on seni laiemalt kasutusel ActionFactory geel. Minu loodud geelil on kaks komponenti: alusgeel, mis kaitseb, kui teine geel põleb. Ehk siis kütus on geeli kujul, teistel on kütuseks lihtsalt süütevedelik, ja selles ongi oluline erinevus.