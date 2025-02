Astronoom leidis uue asteroidi, siis aga selgus midagi ootamatut

Aasta alguses teatasid teadlased Harvardi ja Smithsoniani Astrofüüsikakeskuse Minor Planet Centerist (MPC), et amatöörastronoom on avastanud uue asteroidi. Objekt sai nimeks 2018 CN41, kuid päev hiljem kustutati see registrist—selgus, et see polnud mitte looduslik taevakeha, vaid Elon Muski Tesla Roadster, mis kihutab kosmoses koos SpaceX-i raketijäänustega.