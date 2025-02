Hiiglaslikud moodustised Maa sisemuses pole need mis arvatud

Varasemad uuringud on keskendunud peamiselt sellele, kuidas seismilised lained nende piirkondade läbimisel aeglustuvad. Seekord mõõdeti aga ka seda, kui palju energiat lained kaotavad, mis osutus üllatavalt väikeseks. See viitab sellele, et struktuurid koosnevad oodatust suurematest mineraali-«teradest». Selline omadus viitab, et need struktuurid on vanad ja stabiilsed ning see omakorda seab kahtluse alla seni levinud teooriad Maa vahevöö dünaamilisuse kohta.