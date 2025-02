Teadlaste avastus: silmaparasiidid leiavad uue kodu peremehe ajus

Uuringu tulemused on osa Eesti Maaülikooli doktorandi Alfonso Diaz-Suarezi doktoritööst. Uuringu tulemused avaldati täna, 5. veebruaril ajakirjas Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences pealkirjaga «Parasite spillover rather than niche expansion explains infection of host brain by diplostomid eye flukes».