Tahate teenida miljoni – tõlkige siis ära see iidne tekst

5 300 aastat tagasi tekkis Induse jõe äärde tänapäeva India ja Pakistani piirile tsivilisatsioon, mille elanikud olid enamasti talupojad ja kaupmehed. Nad elasid tellistest rajatud linnades ning see tsivilisatsioon oli üks maailma varasemaid linnastunud ühiskondi. Tuhanded aastad tagasi see maailma kõige saladuslikumaid tsivilisatsioone aga kadus, jättes maha arusaamatud kirjad, millel pole siiani seletust.

Kuid umbes 2500 eKr hakkasid inimesed suurematest linnadest, nagu Harappa ja Mohenjo-Daro, migreeruma väiksematesse küladesse, hääbudes hiljem täielikult. Pärandiks jäi palju arheoloogilisi leidusid, kuid üks kõige suuremaid saladusi, mis on teadlaste meelt vaevanud, on nende kultuuri kirjakeel. See Induse kirjasüsteem on olnud lugematute teaduslike katsete objektiks, kuid seda pole siiani lahti muugitud.