Aga tulebki välja, et vahel naised räägivadki rohkem kui mehed - loe, millal

2007. aastal tehtud Arizona ülikooli uuringus leiti aga vastupidi, et mõlemad sugupooled räägivad keskmiselt umbes 16 000 sõna päevas.​ Nüüd on teadlased selle uurimuse laiendatud kordusuuringus leidnud, et kuigi meeste ja naiste rääkimisharjumused on üldiselt sarnased, ilmneb oluline erinevus just teatud eluetappidel.