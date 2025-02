Tarvi Martens nimetas valedeks enamuse Ago Samosoni poolt ta arvamusartiklis esitatud väited.

Samuti peab Martens õhku visatuks ja tõestamata jäetuks Samosoni väidet, et 20 aastat on saanud valimiskomisjoni inimesed justkui teada kes kelle poolt hääletab, mis tekitab tema sõnul alusetuid kahtlustusi ning ei kuulu just sõnavabaduse parima kasutuse nimistusse.



Ago Samoson: Etapis, kus kehtivad hääled tehakse anonüümseks, võib esitada loendamiseks täiesti uued sedelid.



Tarvi Marens: Vale!