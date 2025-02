Veel üks odav võimalus termotuumasünteesiks – kas päästerõngas energiamajandusele?

First Light Fusion

Foto: First Light Fusion

First Light Fusioni katseseade.

Sel ajal, kui otsitakse tuge päikese- ja tuuleenergiajaamade toetamiseks juhitavate võimsustega, on edasi arenenud ka aastakümneid vana tehnoloogia, mis püüab termotuumasünteesiga energiat saada samamoodi, nagu Päikesel. Seni on olnud edusammud keskpärased, kuid nüüd loodab Oxfordis tegutsev idufirma First Light Fusion oma uuenduslikku «projektiilifusiooni» tehnoloogiaga läbimurret saavutada.