Järjekordne üüratu kaubapurjekas läheb varsti merele

Neoliner Origin on varustatud kahe 76-meetrise süsinikkiust masti ja 3000 ruutmeetri suuruse purjepinnaga, mis võimaldab laeval liikuda peamiselt tuule jõul. Lisaks on hiigelpurjekale ehitatud külge teleskoopilised tiivad, mis aitavad vähendada triivi. Ilmarouting-süsteem optimeerib navigeerimist ja tõhusust. Laeva kandevõime on 1200 meetrit lastiruumi või 265 konteinerit.