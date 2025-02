Suurimast jäämäest murdus Vormsi suurune tükk – see triivib nüüd omasoodu

Briti Antarktika uuringute keskuse teadlane Andrew Meijers kinnitas, et jäämäest eraldus umbes 19 kilomeetrit pikk ja 80 ruutkilomeetri suurune tükk. See on küll tohutu, kuid moodustab siiski vaid väikese osa allesjäänud 3360 ruutkilomeetri suurusest jäämassist.

Meijers, kes jälgib jäämäe liikumist satelliitide abil, ütles: «see on esimene tõsine tükk, mis on eraldunud.» Glatsioloog Soledad Tiranti, kes osaleb Antarktikas Argentina ekspeditsioonil, kinnitas samuti, et suur osa jäämäest on murdunud.