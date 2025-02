Teadlased avaldasid algteadmised kassikeelest – nii saab hakata nendega suhtlema

Kassid on omandanud maine kohevatest ja salapärastest olenditest, kes tunduvad tihti eemalolevad, kuid tavaliselt on probleem lihtsalt selles, et sina ja su kass ei leia ühist keelt. Teadlased annavad nipi, kuidas oma lemmiku põhiväljendid paremini selgeks saada.