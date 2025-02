ARVAMUS Jutud Eesti biotehnoloogia surmast on enneaegsed

Mitmed professor Mart Loogi poolt viidatud väljakutsed biotehnoloogias ja teaduses on laiemalt hästi teada. Ta viitab õigesti, teaduspublikatsioonid kipuvad devalveeruma ning on (teadus)ajakirju, kus avaldamine on äärmiselt lihtne. Majandusliku mõju kontekstis või seda otsides pole need siiski esmatähtsad. Vaadata tuleks hoopis loodud intellektuaalomandit – biotehnoloogias eelkõige patente.