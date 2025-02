NEW SCIENTIST Vertikaalsed päikesepaneelid jätavad põllud alles

Päikesepaneelide aina kiirem hinnalangus tähendab, et need ilmuvad üha ootamatumatesse kohtadesse, alates kortermajade rõdudest kuni kiirteede äärteni. Nüüd väidavad teadlased, et need võiksid sama hästi toimida ka põllumaadel «hekkidena», tootes samal ajal energiat ja pakkudes kaitset tuule eest nii saagile kui kariloomadele.