Noore looduskaitsja auhinna pälvis vooluveekogude uurija ja kaitsja Jürgen Karvak

Jürgen Karvak on juba aastaid aktiivselt looduskaitselistes tegevustes kaasa löönud ja neid ise korraldanud - seda tihtilugu õhinapõhiselt ning tudengeid ja kooliõpilasi kaasates. Tema eestvõtmisel on tervendatud vooluveekogusid ja nende kaldaäärseid nii kaitsealadel kui ka linnakeskkonnas. Näiteks on Jürgen korraldanud Jänijõe loogelisemaks taastamise talguid, samuti taastanud Jaamamõisa oja Tartus ja andnud koostöös maastikuarhitektidega nõu linnavooluveekogude looduslähedasemaks muutmiseks. Ühtlasi veab Jürgen eest teadusprojekti, mis uurib paisude mõju kalapopulatsioonidele, ning koostab Keskkonnaameti eksperdina Eesti jõgede tegevuskava. ELFis on ta aidanud analüüsida, kuidas angerja käekäiku parandada.

Auhinna andis laureaadile ELFi sünnipäeval üle organisatsiooni juht Tarmo Tüür. Foto: Katre Liiv

Jürgen Karvaku kandidatuuri esitas Tartu Ülikooli loomaökoloogia professor Tuul Sepp. «Jürgen on üks aktiivsemaid ja tublimaid noori teadlasi ja looduskaitsjaid, keda ma tean. Tema omakasupüüdmatus ning missioonitunne on silmapaistvad, ning pean teda ka enda jaoks suureks eeskujuks. Kuigi olen praegu Jürgeni juhendaja doktorantuuris, siis olen kindel, et olen temalt õppinud vähemalt sama palju kui tema minult,» nentis Sepp.

Jürgen on suurepärane teaduse populariseerija. Ta on selgitanud veenvalt ja järjepidevalt vooluveekogude rolli nii mitmetel enda korraldatud avalikel ja õnnestunud seminaridel, talgutel, filmiõhtutel, kohtumistel ametnikega, meedias kui ka enda loodud Facebooki grupis «Vooluvete huvilised». Ta juhendab ja õpetab aktiivselt kooliõpilasi ja tudengeid. Samuti on Jürgen Tartu Rattaliiklejate Seltsi üks algatajaid ja eestvedajaid.