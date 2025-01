Astronoomid: hiidreklaamid kosmoses tuleb keelata enne, kui hilja

Kas tuhandeid aastaid inimtsivilisatsiooni kohal laiunud puhtasse tähistaevasse võiks reklaame kleepida? Tulusale ärile on vastu astronoomid. See StartRocketi nägemus on pärit aastast 2019, kui plaaniti esimene reklaami kuupsatelliitide konstellatsioon orbiidile viia.

Foto: StartRocket