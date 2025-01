Vana tüüpi Ukraina armee Leopard pidas vastu venelaste massilisele droonirünnakule

Ukraina uudisteportaal Militarnyi avaldas video, mis näitab kõnealust tanki droonide korduvate tabamuse all. Videos on kasutatud Vene allikatest pärit kaadreid. Kuigi on raske kindlalt väita, et kogu videos näeme sama tanki, on vähemalt esimeses osas sama tank nähtav mitme drooni vaatenurgast samas asukohas, pargituna puude vahele. Seejärel näeme väidetavalt sama sõidukit liikumas mööda puudega ääristatud teed, kus seda taas korduvalt rünnatakse.