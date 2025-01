Da Vinci joonistused juhatasid uurijad millegi kummaliseni, mis leitigi Milanost

Arheoloogid ja insenerid kasutasid Milano südames asuva Sforza lossi aluste kihtide uurimiseks radarit ja laserskaneerimist. Seda tehes avastasid teadlased, et tunnelid, millele da Vinci oma joonistel vihjas, mitte ainult ei eksisteerinud, vaid et need võivad olla vaid väike osa veelgi keerukamast maa-alusest süsteemist, mille kohta seni teave puudus.