Californias toimub maakoore all midagi enneolematut

Vaade nihkekihist geograafilises kontekstis Sierra kesk- ja lõunaosas. Ülemisel osal on näha pinnavormid. Väikesed sinised kuubikud tähistavad epitsentreid sügavamal kui 40 km, kollased kuubikud näitavad jaamu, kus on vastassuunalised Moho ja vahevöö signaalide saabumised. Alumisel osal on interpoleeritud pinnad, mis on värvitud sügavuse järgi.

Foto: Vera Schulte-Pelkum et al.