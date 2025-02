Ja siin see on – bakter kes järab teflonit nagu leiba

PFAS ühendid, mida tuntakse ka kui igavesi kemikaale, on keskkonnale ja tervisele ohtlikud, kuna nende erakordselt tugevad keemilised sidemed muudavad need biolagundamatuks. Kui enamik PFAS saaste eemaldamise meetodeid keskendub nende jäädvustamisele ja ladustamisele, on teatud mikroobid võimelised tegelikult lagundama neid sidemeid, muutes ühendid kahjutumaks.