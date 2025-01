IKEA laost Poolas leiti midagi tavatut – kindral sai sule sappa

Väidetavalt põhjustas vea see, et relvade laadimiseks kasutati väljaõppeta sõdureid, kellele avaldati survet töö kiiresti lõpetada, et vältida lisatasusid renditud raudteevagunite eest. Esialgse info kohaselt olid kaks vastutavat ohvitseri – kolonelid Piotr Korneluk ja Robert Skrzątek – juba esitanud lahkumisavalduse.