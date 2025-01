USA teadlased on leidnud uue viisi nn metamaterjalide loomiseks, ammutades inspiratsiooni iidsetest kunstivormidest kirigamist (paberilõikekunst) ja origamist (paberivoltimise kunst). Princetoni Ülikooli insenerid on kombineerinud need kaks tehnikat, et luua ühestainsast materjalitükist 3D-struktuure, millel on muudetav paindlikkus ja muud kasulikud omadused.