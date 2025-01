Arvo Pärdi lennukaare kaaridistamine läbi kultuuriversumi

Teaduslik tähendus

Arvo Pärdi arhiivi loomisega rööbiti luuakse ka täiesti uut metoodikat, millega näidata, kuidas muuta looja isik, loomeprotsess ja selle tulemused ilmutatavaks, ilma inimest ennast liigselt koormamata.

See on digitaalse jälje eelis võrreldes näiteks fotofilmiga, mida sai ilmutada vaid ühe korra, et näha, milliseid hõbedaosakesi on valgus puudutanud ja millised on jäänud pimedusse. Laulasmaa metsas olevates andmebaasides saab neid ilmutamisi teha taas ja taas ja aina täpsemalt.

«Me teame, et Pärt on inspireerinud paljusid muusikaloojaid, ka näiteks rokkmuusikuid. Edaspidi on see arhiiv ja selle digitaalne väljund muusikateadlaste ja miks ka mitte nendesamade muusikutegi jaoks koht, kust ostida nende mõjude lätteid,» ütleb Kristina Kõrver.

Eelmise aasta novembriks oli Anneli Kivisivi sõnul Arvo Pärdi arhiivis digitaalselt või füüsiliselt 10 524 dokumenti ja sinna juurde peaaegu 20 000 eraldi lisasissekannet; see kõik on seostatud 14 000 eri isiku nimega; iga isikuga on otsitavalt seotud kõik digiteeritud dokumendid. Lisaks 4136 ettekannet või salvestust. «See kõik on alles üks väike alg­osa,» lisab ta. «Väga-väga palju ootab veel ees mind või minu järeltulijat.» Uuendamist ootab ka üle kümne aasta vana andmebaasisüsteem, mis on siiani väga tublilt vastu pidanud.

ARVO PÄRDI KESKUS

Arvo Pärt Laualasmaa keskusele nurgakivi asetamisel 19.juunil 2017. aastal. Foto: Eero Vabamaegi Arvo Pärdi Keskus on Lääne-Harju vallas Laulasmaal tegutsev sihtasutus, mille eesmärk on säilitada ja tutvustada Arvo Pärdi loomepärandit. Keskuse asutasid 2010. aastal Arvo Pärt ja tema perekond.



Arvo Pärdi Keskuse uue hoone kavand valiti välja aastatel 2013–2014 toimunud rahvusvahelise arhitektuurikonkursi käigus, millel osales 71 võistlustööd 24-st riigist.



Konkursi võitsid Hispaania arhitektid Fuensanta Nieto ja Enrique Sobejano. Eesti poolt kohendasid projekti kohalikele oludele sobivamaks arhitektuuribüroo Luhse & Tuhal arhitektid Ra Luhse ja Tanel Tuhal.



Arvo Pärdi keskuses on ka arhiiviruumid, kontserdisaal ja Arvo Pärdi tööruumid.



Kuula ka Kukkuva Õuna saadet Pärdi keskuses toimuvast:



