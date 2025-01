Arvo Pärdi lennukaare kaardistamine läbi kultuuriversumi

Loomingu jälg

Pärdi arhiivi loomise ja korrastamise eesmärk on panna kokku võimalikult detailne pilt, millises ahelas on sündinud Pärdi muusika. Eriti köitev on selle juures võimalus ka Pärdiga vestelda, teha temaga jooksvalt intervjuusid ja kanda ka need sellesse aina täienevasse, dünaamilisse arhiivi.

«Praegu kohtume Arvo Pärdiga igal nädalal ning just see isiklik kokkupuude ja omavahel räägitu on see, mis sõlmib arhivaalid tervikuks,» ütleb Kõrver. «Loomulikult pole inimese sisse vaadata võimalik, küll aga annab selline arhiiv võimaluse loojat ja loomingut paremini mõista.»

Kujutagem vaid ette, milline maailm võiks meile avaneda, kui Pärdi arhiiv on koos, digitaalne, korrastatud ja kirjeldab kõiki neid jälgi, mida on olnud võimalik tema kohta üles tähendada. See oleks lausa maiuspala masinõppele – võimalus kokku panna Arvo Pärdi tehisaruline digitaalne kaksik ja lasta sel siis päris Pärdiga vestelda, küsida veel midagi, mis ehk inimintervjueerijatel kahe silma vahele jäänud.

Arvo Pärdi arhiivi suureks varandiuseks on nii muusikalised päeikud kui parandatud ja täeindatud partituurid. Just neist saab ammtuada aimu neist müüjudest ja mõtetest, kuidas mingi konkreetne helitöö on sündinud. Lisaks veel helilooja enda selgitused. Foto: Tairo Lutter

Mida helilooja sellise homunkulusega vestlemisest arvaks, pole teada, aga Kõrver ja Kivisiv jäävad pigem äraootavaks: arhiivgi pole veel koos ning masina jaoks vajavat see kõik veel mõtestamist ja voolimist. «Me teame, et tehisarud kipuvad vigu tegema,» lisab Kõrver.

Ka majandustegevust puudutavad kviitungid on osa Arvo Pärdi jäljest kultuuriversumis: sealt on võimaik teada saada, millal ta soetas kirjutusmasina ja millal asus kasutama e-posti. Kristina Kõrver ja Anneli Kivisiv üht kviitungivoogu vaatlemas. Foto: Tairo Lutter

